В Уфе врачи провели ювелирную операцию на сердце 14-дневного малыша

Сразу после рождения неонатологи стабилизировали малыша с помощью лекарств и перевезли его в детскую реанимацию кардиоцентра, где кардиохирурги провели многочасовую операцию. Хирурги восстановили правильную анатомию сердца на миниатюрном органе только что родившегося ребенка: длина сосудов, которые нужно было переместить, составляла всего около 8 миллиметров.