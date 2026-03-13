Ричмонд
В Уфе врачи провели ювелирную операцию на сердце 14-дневного малыша

Без срочной операции такой порок несовместим с жизнью.

Источник: Айрат Рахматуллин | ТГ-канал

Кардиохирурги Уфы провели ювелирную операцию 14-дневному малышу с критическим пороком сердца.

Мальчик родился с транспозицией магистральных артерий. Это врожденный порок, при котором аорта и легочная артерия отходят от сердца неправильно, кровь перестает насыщаться кислородом. Без срочной операции такой порог несовместимым с жизнью.

Сразу после рождения неонатологи стабилизировали малыша с помощью лекарств и перевезли его в детскую реанимацию кардиоцентра, где кардиохирурги провели многочасовую операцию. Хирурги восстановили правильную анатомию сердца на миниатюрном органе только что родившегося ребенка: длина сосудов, которые нужно было переместить, составляла всего около 8 миллиметров.

«Операция прошла успешно. Сейчас состояние ребенка стабильное, с положительной динамикой. В ближайшее время его планируют перевести из реанимации в палату к маме», — сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Ранее специалисты Республиканского перинатального центра помогли малышу с редким диагнозом — артериовенозной мальформацией вены Галена, который встречается всего у 1 из 25 тысяч новорождённых.