Самолет рейса Фукуок — Казань не смог взлететь из-за сильного ветра

В связи с неблагоприятными погодными условиями воздушное судно отправиться в столицу Татарстана с дозаправкой в Новосибирске.

Источник: Комсомольская правда

Рейс авиакомпании Azur Air из вьетнамского Фукуока в Казань задерживается более чем на 15 часов (перенесен с 7.00 на 22.10) из-за неблагоприятных метеоусловий. Пассажирам, ожидающим вылета, предоставлены прохладительные напитки и горячее питание.

Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, причиной задержки рейса ZF-2620 стал сильный попутный ветер в районе аэропорта Фукуок, который не позволил выполнить безопасный взлет широкофюзеляжного самолета. Последующее смещение времени отправки рейса связано с необходимостью соблюдения регламента рабочего времени экипажа. Само воздушное судно полностью исправно. Из-за сложной ветровой обстановки рейс будет выполняться с дополнительной посадкой для дозаправки в Новосибирске.