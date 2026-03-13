Самолет рейса Фукуок — Казань не смог взлететь из-за сильного ветра

Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, причиной задержки рейса ZF-2620 стал сильный попутный ветер в районе аэропорта Фукуок, который не позволил выполнить безопасный взлет широкофюзеляжного самолета. Последующее смещение времени отправки рейса связано с необходимостью соблюдения регламента рабочего времени экипажа. Само воздушное судно полностью исправно. Из-за сложной ветровой обстановки рейс будет выполняться с дополнительной посадкой для дозаправки в Новосибирске.