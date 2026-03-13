В Красноярске открыли новый концертный зал с более чем 100-летней историей

Концертно-выставочный зал расположен по адресу Мира, 98. Здание было построено в 1914 году как доходный дом Духовного братства, после революции его помещения занял штаб дивизии V Армии, а затем до 1970-х годов здесь размещались различные учреждения. В 1978 году в нем разместили Сибирский институт искусств. Самый большой зал с высокими потолками был сначала использовался как концертный. Именно в нем в своё время сдавал экзамены по вокалу Дмитрий Хворостовский. Затем, после ввода в эксплуатацию основного здания института, зал стал мастерской художника Анатолия Знака.