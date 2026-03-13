В Красноярске открыли новый концертный зал с более чем 100-летней историей

В Красноярске открыли новое культурное пространство в институте искусств.
Концертно-выставочный зал расположен по адресу Мира, 98. Здание было построено в 1914 году как доходный дом Духовного братства, после революции его помещения занял штаб дивизии V Армии, а затем до 1970-х годов здесь размещались различные учреждения. В 1978 году в нем разместили Сибирский институт искусств. Самый большой зал с высокими потолками был сначала использовался как концертный. Именно в нем в своё время сдавал экзамены по вокалу Дмитрий Хворостовский. Затем, после ввода в эксплуатацию основного здания института, зал стал мастерской художника Анатолия Знака.
Директор фонда развития искусства имени Дмитрия Хворостовского, заслуженная артистка России Вера Баранова рассказала, что идея зал снова сделать концертным появилась в прошлом году. Ее презентовали губернатору края Михаилу Котюкову, который поддержал начинание.
Накануне пространство открылось концертом звёзд мировой оперной сцены — Агунды Кулаевой и Алексея Татаринцева.
«Красноярск готовится к 400-летию, и мы каждый год открываем новые культурные пространства: сцену “Пушка +”, Национальный центр Астафьева, Галерею “В центре Мира”, Центр духовной культуры. Ведутся работы по созданию “Суриков-центра” и Музейного квартала на Парижской коммуны», — рассказал на презентации зала министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.
Ректор Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского Владимир Лузан отметил, что теперь зал будет использоваться для проведения общедоступных концертов и выставок, а также в нем планируют проводить мастер-классы и принимать экзамены у студентов.