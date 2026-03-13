Красноярский ВК «Енисей» одержал победу в заключительном матче перед плей-офф

12 марта волейболисты красноярского «Енисея» в заключительном туре чемпионата России на домашней площадке обыграли «Динамо-Урал» из Уфы. Встреча прошла во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина и завершилась со счетом 3:1 (27:25, 24:26, 28:26, 25:14).
Самым результативным игроком в нашей команде стал Виталий Фетцов — на его счету 24 очка. Таким образом, по итогам 30 игр «Енисей» располагается на седьмом месте в турнирной таблице.
Сибирякам предстоит сыграть два матча квалификационного раунда с соперником, который определится позже.