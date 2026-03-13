Совкомбанк заработал за 2025 год 53 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

«2025 год был для банков непростым. Высокая ключевая ставка, жёсткая денежно-кредитная политика и усиление регулирования давили на маржу и прибыль сектора. В этих условиях Совкомбанк сохранил прибыльность и продолжил рост. Диверсифицированная модель нашего бизнеса оправдала себя именно тогда, когда это было важнее всего. Активы Группы превысили 4,5 трлн руб., в том числе за счёт роста корпоративного кредитного портфеля на 25%. Страховой бизнес, электронные платежи и цифровая платформа для государственных и коммерческих закупок росли двузначными темпами, вне зависимости от уровня ставок. Совокупная выручка Группы приблизилась к 1 трлн руб., а рост комиссионных и небанковских доходов помог компенсировать давление на процентную маржу. Во втором полугодии показатели начали последовательно улучшаться. Снизилась стоимость фондирования, стабилизировалось качество розничного кредитного портфеля. Результаты к концу года улучшились, хотя влияние высоких ставок ещё не исчерпано полностью. ROE в IV квартале составил 19% годовых. Мы рассчитываем на постепенное восстановление рентабельности до более привычного для нас уровня, понимая, что квартальная динамика может оставаться неравномерной в силу сезонности. Это позволяет нам уверенно смотреть на 2026 год», — прокомментировал председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев.