Совкомбанк заработал за 2025 год 53 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Чистая прибыль Совкомбанка за 2025 год составила 53 млрд рублей по МСФО.
2025 год прошёл в условиях жёсткой денежно-кредитной политики, повышенных рисков в розничном кредитовании и усиления регуляторных требований. Совкомбанк сохранил маржинальность, нарастил масштаб бизнеса и во втором полугодии последовательно улучшал ключевые показатели. В IV квартале ROE составил 19%, чистая процентная маржа выросла до 6,4%, стоимость риска снизилась до 2,5%. Совокупная выручка Группы вплотную приблизилась к 1 трлн рублей. Стабилизация ставок и нормализация чистой процентной маржи формируют основу для дальнейшего роста доходности в 2026 году.
Пик давления на рентабельность пришёлся на II квартал — стоимость фондирования достигла 17,6%, стоимость риска — 3,7%, а отношение затрат к доходам — 61%. Начиная с III квартала все ключевые операционные показатели последовательно улучшались: к IV кварталу CIR снизился до 52%, стоимость фондирования — до 13,8%, стоимость риска — до 2,5%.
Совокупный кредитный портфель (нетто) вырос на 14% до 3,0 трлн. рублей. Банк фокусировался на низкорискованном залоговом кредитовании и корпоративном кредитовании.
Корпоративные кредиты (нетто): +25% г/г до 1,7 трлн рублей — за счёт кредитов крупным компаниям (+24%), проектного финансирования и роста кредитов субъектам и муниципалитетам РФ.
Розничные кредиты (нетто): +3% г/г до 1,3 трлн. руб. Ипотека выросла на 17% (399 млрд руб.), карты рассрочки «Халва» — на 5% (164 млрд руб.). Потребительские кредиты сократились на 19% вследствие высоких ставок и регуляторных ограничений. Автокредиты выросли на 7% до 499 млрд руб., однако динамика оставалась под давлением нескольких факторов: высоких процентных ставок, удлинения сроков реализации залоговых автомобилей в случае дефолта заёмщика, а также укрепления рубля, которое удешевило импортные автомобили.
Портфель нефинансовых банковских гарантий вырос на 27% до 1 109 млрд руб. (2024: 874 млрд руб.) — один из ключевых источников комиссионных доходов Группы. Гарантийный бизнес не требует привлечения фондирования, что делает его нечувствительным к уровню процентных ставок. В условиях высокой стоимости ресурсов это направление особенно эффективно для Группы и одновременно привлекательно для клиентов, которые получают необходимое обеспечение без отвлечения собственной ликвидности. Основная часть портфеля — гарантии поставщикам в рамках государственных и коммерческих закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
В состав Группы входит B2B-РТС — крупнейшая в России цифровая платформа для государственных и коммерческих закупок, занимающая треть рынка электронных торгов. Платформа обеспечивает государственные закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также коммерческие торги для компаний частного сектора. B2B-РТС продолжает наращивать объём обрабатываемых торгов. Бизнес по организации закупок генерирует стабильный комиссионный доход без кредитного риска и создаёт синергию с гарантийным направлением Группы: участникам торгов, которым необходимо обеспечение заявок и контрактов, Банк предоставляет банковские гарантии.
Средства клиентов выросли на 13% до 3,4 трлн руб.: физические лица — ₽1,4 трлн (+15%), юридические лица — ₽2,1 трлн (+12%). Концентрация депозитной базы снизилась: доля топ-10 депозиторов составила 12,8% (2024: 14,6%).
Доля кредитов Этапа 3 выросла до 4,7% (31.12.24: 3,4%) — преимущественно в рознице под давлением высоких ставок: Этап 3 потребительских кредитов составил 12,4%, автокредитов — 5,3%, ипотеки — 4,3%. Покрытие резервами розничного портфеля — 97% с учётом залогов (недвижимости и авто). Корпоративный портфель сохраняет высокое качество: доля Этапа 3 — 3,1%, а покрытие резервами — 107%.
Капитал владельцев обыкновенных акций Банка составил ₽389 млрд (+18% г/г) с учётом дополнительной эмиссии 1,8 млрд руб. акций в апреле 2025 года для покупки Хоум Банка и выплаченных в 2025 году дивидендов 7,9 млрд руб. по итогам 2024 года. Совокупный капитал Группы — 415 млрд руб. (+7% г/г). Дивиденды по итогам 2025 года будут рассмотрены на ГОСА в июне 2026 года.
«2025 год был для банков непростым. Высокая ключевая ставка, жёсткая денежно-кредитная политика и усиление регулирования давили на маржу и прибыль сектора. В этих условиях Совкомбанк сохранил прибыльность и продолжил рост. Диверсифицированная модель нашего бизнеса оправдала себя именно тогда, когда это было важнее всего. Активы Группы превысили 4,5 трлн руб., в том числе за счёт роста корпоративного кредитного портфеля на 25%. Страховой бизнес, электронные платежи и цифровая платформа для государственных и коммерческих закупок росли двузначными темпами, вне зависимости от уровня ставок. Совокупная выручка Группы приблизилась к 1 трлн руб., а рост комиссионных и небанковских доходов помог компенсировать давление на процентную маржу. Во втором полугодии показатели начали последовательно улучшаться. Снизилась стоимость фондирования, стабилизировалось качество розничного кредитного портфеля. Результаты к концу года улучшились, хотя влияние высоких ставок ещё не исчерпано полностью. ROE в IV квартале составил 19% годовых. Мы рассчитываем на постепенное восстановление рентабельности до более привычного для нас уровня, понимая, что квартальная динамика может оставаться неравномерной в силу сезонности. Это позволяет нам уверенно смотреть на 2026 год», — прокомментировал председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев.
Реклама. ПАО «Совкомбанк». erid: 2VfnxvdLy3P.