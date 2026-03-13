Ричмонд
Совкомбанк заработал за 2025 год 53 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Чистая прибыль Совкомбанка за 2025 год составила 53 млрд рублей по МСФО.

Чистая прибыль Совкомбанка за 2025 год составила 53 млрд рублей по МСФО.

2025 год прошёл в условиях жёсткой денежно-кредитной политики, повышенных рисков в розничном кредитовании и усиления регуляторных требований. Совкомбанк сохранил маржинальность, нарастил масштаб бизнеса и во втором полугодии последовательно улучшал ключевые показатели. В IV квартале ROE составил 19%, чистая процентная маржа выросла до 6,4%, стоимость риска снизилась до 2,5%. Совокупная выручка Группы вплотную приблизилась к 1 трлн рублей. Стабилизация ставок и нормализация чистой процентной маржи формируют основу для дальнейшего роста доходности в 2026 году.

Пик давления на рентабельность пришёлся на II квартал — стоимость фондирования достигла 17,6%, стоимость риска — 3,7%, а отношение затрат к доходам — 61%. Начиная с III квартала все ключевые операционные показатели последовательно улучшались: к IV кварталу CIR снизился до 52%, стоимость фондирования — до 13,8%, стоимость риска — до 2,5%.

Совокупный кредитный портфель (нетто) вырос на 14% до 3,0 трлн. рублей. Банк фокусировался на низкорискованном залоговом кредитовании и корпоративном кредитовании.

Корпоративные кредиты (нетто): +25% г/г до 1,7 трлн рублей — за счёт кредитов крупным компаниям (+24%), проектного финансирования и роста кредитов субъектам и муниципалитетам РФ.

Розничные кредиты (нетто): +3% г/г до 1,3 трлн. руб. Ипотека выросла на 17% (399 млрд руб.), карты рассрочки «Халва» — на 5% (164 млрд руб.). Потребительские кредиты сократились на 19% вследствие высоких ставок и регуляторных ограничений. Автокредиты выросли на 7% до 499 млрд руб., однако динамика оставалась под давлением нескольких факторов: высоких процентных ставок, удлинения сроков реализации залоговых автомобилей в случае дефолта заёмщика, а также укрепления рубля, которое удешевило импортные автомобили.

Портфель нефинансовых банковских гарантий вырос на 27% до 1 109 млрд руб. (2024: 874 млрд руб.) — один из ключевых источников комиссионных доходов Группы. Гарантийный бизнес не требует привлечения фондирования, что делает его нечувствительным к уровню процентных ставок. В условиях высокой стоимости ресурсов это направление особенно эффективно для Группы и одновременно привлекательно для клиентов, которые получают необходимое обеспечение без отвлечения собственной ликвидности. Основная часть портфеля — гарантии поставщикам в рамках государственных и коммерческих закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

В состав Группы входит B2B-РТС — крупнейшая в России цифровая платформа для государственных и коммерческих закупок, занимающая треть рынка электронных торгов. Платформа обеспечивает государственные закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также коммерческие торги для компаний частного сектора. B2B-РТС продолжает наращивать объём обрабатываемых торгов. Бизнес по организации закупок генерирует стабильный комиссионный доход без кредитного риска и создаёт синергию с гарантийным направлением Группы: участникам торгов, которым необходимо обеспечение заявок и контрактов, Банк предоставляет банковские гарантии.

Средства клиентов выросли на 13% до 3,4 трлн руб.: физические лица — ₽1,4 трлн (+15%), юридические лица — ₽2,1 трлн (+12%). Концентрация депозитной базы снизилась: доля топ-10 депозиторов составила 12,8% (2024: 14,6%).

Доля кредитов Этапа 3 выросла до 4,7% (31.12.24: 3,4%) — преимущественно в рознице под давлением высоких ставок: Этап 3 потребительских кредитов составил 12,4%, автокредитов — 5,3%, ипотеки — 4,3%. Покрытие резервами розничного портфеля — 97% с учётом залогов (недвижимости и авто). Корпоративный портфель сохраняет высокое качество: доля Этапа 3 — 3,1%, а покрытие резервами — 107%.

Капитал владельцев обыкновенных акций Банка составил ₽389 млрд (+18% г/г) с учётом дополнительной эмиссии 1,8 млрд руб. акций в апреле 2025 года для покупки Хоум Банка и выплаченных в 2025 году дивидендов 7,9 млрд руб. по итогам 2024 года. Совокупный капитал Группы — 415 млрд руб. (+7% г/г). Дивиденды по итогам 2025 года будут рассмотрены на ГОСА в июне 2026 года.

«2025 год был для банков непростым. Высокая ключевая ставка, жёсткая денежно-кредитная политика и усиление регулирования давили на маржу и прибыль сектора. В этих условиях Совкомбанк сохранил прибыльность и продолжил рост. Диверсифицированная модель нашего бизнеса оправдала себя именно тогда, когда это было важнее всего. Активы Группы превысили 4,5 трлн руб., в том числе за счёт роста корпоративного кредитного портфеля на 25%. Страховой бизнес, электронные платежи и цифровая платформа для государственных и коммерческих закупок росли двузначными темпами, вне зависимости от уровня ставок. Совокупная выручка Группы приблизилась к 1 трлн руб., а рост комиссионных и небанковских доходов помог компенсировать давление на процентную маржу. Во втором полугодии показатели начали последовательно улучшаться. Снизилась стоимость фондирования, стабилизировалось качество розничного кредитного портфеля. Результаты к концу года улучшились, хотя влияние высоких ставок ещё не исчерпано полностью. ROE в IV квартале составил 19% годовых. Мы рассчитываем на постепенное восстановление рентабельности до более привычного для нас уровня, понимая, что квартальная динамика может оставаться неравномерной в силу сезонности. Это позволяет нам уверенно смотреть на 2026 год», — прокомментировал председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев.

Реклама. ПАО «Совкомбанк». erid: 2VfnxvdLy3P.