Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Калининграда, обвиненного в покушении на госизмену посадили на 15 лет

Большую часть срока он проведет в колонии строгого режима.

К 15 годам лишения свободы приговорен житель Калининграда, обвиняемый в покушении на государственную измену. Об этом сообщает областная прокуратура.

В феврале 2024-го мужчина намеревался участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Он подготовил тактическую экипировку, анкету для вступления в террористическую организацию и пытался выбраться за границу. На границе его и задержали сотрудники УФСБ России по Калининградской области.

Известно, что первые 4 года злоумышленник будет сидеть в тюрьме, оставшейся срок — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.