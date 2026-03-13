Жителя Калининграда, обвиненного в покушении на госизмену посадили на 15 лет

К 15 годам лишения свободы приговорен житель Калининграда, обвиняемый в покушении на государственную измену. Об этом сообщает областная прокуратура.
В феврале 2024-го мужчина намеревался участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил РФ. Он подготовил тактическую экипировку, анкету для вступления в террористическую организацию и пытался выбраться за границу. На границе его и задержали сотрудники УФСБ России по Калининградской области.
Известно, что первые 4 года злоумышленник будет сидеть в тюрьме, оставшейся срок — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.