Метели парализовали железную дорогу в Казахстане

В Казахстане из-за сложных погодных условий — сильных морозов, метелей и штормового ветра — в ряде регионов временно закрыты автомобильные дороги. В этих условиях АО «НК “Қазақстан темір жолы” организовало перевозку пассажиров поездами и продолжает работать в усиленном режиме, передает BAQ.kz.
В компании сообщили, что с 10 по 12 марта для перевозки пассажиров было задействовано 7 пассажирских поездов, которыми перевезли 390 человек.
10 марта дополнительная посадка пассажиров была организована на участке Астана — Павлодар. Люди смогли воспользоваться поездом № 353 сообщением «Семей — Нурлы жол».
«По станциям Павлодар, Экибастуз, Шидерты и Ерейментау до станции Нурлы жол перевезено 44 пассажира», — сообщили в КТЖ.
«Всего на данном направлении различными поездами перевезено более 280 пассажиров», — уточнили в национальной компании.
Также перевозки проводились на участке Павлодар — Астана поездом № 139 «Павлодар — Пресногорьковская», которым воспользовались 64 человека.
В КТЖ отметили, что железнодорожный транспорт остается одним из самых надежных способов передвижения в условиях непогоды.
«С начала зимнего периода 2026 года поездами перевезено около 2 тысяч пассажиров в связи с неблагоприятными погодными условиями», — сообщили в компании.
При этом непогода осложнила работу железнодорожной инфраструктуры. По данным национального перевозчика, снежными заносами охвачено около 350 подъездных путей, а в некоторых регионах зафиксированы заносы станционных путей.
«Для минимизации последствий стихии на участках железной дороги организованы круглосуточные работы по очистке инфраструктуры и восстановлению нормального технологического режима», — отметили в КТЖ.
Особое внимание уделяется участку Достык — Алашанькоу, где из-за сильного ветра движение поездов осуществляется с учетом строгих требований безопасности.
«На данном участке поезда пропускаются с учетом ограничений, в том числе за счет использования тяжеловесных составов», — добавили в компании.
В КТЖ подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем, а железнодорожники продолжают принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и бесперебойной работы магистральной сети.