Метели парализовали железную дорогу в Казахстане

В Казахстане из-за сложных погодных условий — сильных морозов, метелей и штормового ветра — в ряде регионов временно закрыты автомобильные дороги. В этих условиях АО «НК “Қазақстан темір жолы” организовало перевозку пассажиров поездами и продолжает работать в усиленном режиме, передает BAQ.kz.