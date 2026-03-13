Краснодарский арбитр рассудит матч воронежского «Факела» с «Черноморцем»

В этом розыгрыше первой лиги Данил Набока отработал на шести встречах. С «Факелом» он не пересекался, а вот на игры «Черноморца» пять раз назначался в ранге резервного. В качестве главного он отсудил встречу 22-го тура «Чайка» — «СКА-Хабаровск», предъявив две желтые карточки.