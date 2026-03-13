Краснодарский арбитр рассудит матч воронежского «Факела» с «Черноморцем»

Матч 24-го тура первой лиги по футболу рассудит краснодарец Данил Набока. Об этом сообщает сайт турнира.
Ему будут помогать москвич Алексей Чаплыгин и Андрей Пелых из Санкт-Петербурга. Резервный арбитр — Максим Суханов (Московская область). Проинспектирует работу судей петербуржец Рудольф Исаков.
В этом розыгрыше первой лиги Данил Набока отработал на шести встречах. С «Факелом» он не пересекался, а вот на игры «Черноморца» пять раз назначался в ранге резервного. В качестве главного он отсудил встречу 22-го тура «Чайка» — «СКА-Хабаровск», предъявив две желтые карточки.
Тем временем, в текущем розыгрыше Кубка страны Набока судил «Факел» (дома с тульским «Арсеналом» в ранге резервного) и «Черноморец» (дома с «Кубань Холдинг»: в качестве главного предъявил четыре предупреждения).
Предстоящий матч на «Факеле» состоится 15 марта. Начало в 18:00.