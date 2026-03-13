В Иркутской области за год 1424 ребенка вернулись в родные семьи

В 2025 году в Приангарье 1424 ребенка, которые жили в социальных учреждениях, вернулись к родителям. Регион участвует в федеральном проекте «Вызов» с 2024 года — он помогает снизить число детей в интернатах и сохранять семьи.
Благодаря системной работе количество родителей, лишенных или ограниченных в правах, сократилось на 57,6%. При этом 79 человек восстановились в родительских правах — это на 23,5% больше, чем годом ранее.
В учреждениях для детей-сирот убрали почти треть стационарных мест. Вместо них открыли 73 группы дневного пребывания. Круглосуточно работают 25 служб экстренной помощи семьям в кризисе. Появились родительские клубы «Устойчивая семья», дети-инвалиды получают помощь на дому, а родителям, которые хотят вернуть права, помогают и поддерживают.
Культура, спорт и молодежные организации тоже подключились к работе с семьями. Главная цель — к 2030 году сократить социальное сиротство вдвое.
