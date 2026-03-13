Ричмонд
Лихачев заявил о росте военных рисков в районе ЗАЭС и Энергодара

Лихачев: военные риски в районе Запорожской АЭС и Энергодара нарастают.

Лихачев: военные риски в районе Запорожской АЭС и Энергодара нарастают.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
