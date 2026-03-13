За год из Свердловского района Красноярска убрали 162 незаконных объекта

Получив необходимые уведомления, 11 незаконных объектов демонтировали собственники, 5 убрала подрядная организация в рамках муниципального контракта. В числе временно установленных конструкций, которые подверглись принудительному демонтажу, оказались два незаконных металлических гаража на улице Семафорной, 219 — они препятствовали ремонту теплотрассы. Металлический гараж, самовольно поставленный на улице Саянской, 205, затруднял ликвидацию стихийной свалки. Еще две нелегальные постройки обнаружили сотрудники администрации во время осмотра территории в Промышленном переулке, 1−1а. По собственной инициативе собственники демонтировали два металлических гаража на улице 60 лет Октября, 105, четыре глэмпинга на улице Базайская, вызывавшие неоднократное недовольство местных жителей. Металлический контейнер убрали возле дома 160/46 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» рядом с прогулочной зоной, а также мобильную торговую точку на улице Вавилова и еще три металлических гаражных бокса на улице Семафорная. Освобождение муниципальных земель, занятых незаконно, — один из приоритетов нашей работы. В прошлом году район очистили от 162 таких объектов. В этом году мы сделаем упор на улицы Лесопильщиков и Электриков. Мы уже встречались с жителями этих улиц, вместе обходили территорию. Комиссия выявила порядка 15 незаконных металлических гаражей. Всем оставлены уведомления. Если собственники добровольно их не уберут, объекты демонтирует наш подрядчик, — рассказала руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.