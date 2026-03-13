В Красноярске жителям ЖК «Мичурино» пообещали заасфальтировать дорогу

В Кировском районе Красноярска крупный застройщик приведет в порядок проезд к новому жилому комплексу на улице Кутузова. Компания пообещала заасфальтировать дорогу за собственный счет, как только позволят погодные условия. Об этом сообщили в департаменте градостроительства.
Дома жилого комплекса сдали несколько лет назад. Сейчас он до сих пор продолжает строиться. Дорога к домам лишь частично отсыпана гравием и выложена бетонными плитами, а на участках со старым асфальтом после зимы образовались глубокие ямы. Из-за этого весной и осенью жителям приходится ходить по грязи.
В департаменте также отметили, что сейчас в микрорайоне строится школа на 1280 мест. Летом начнется возведение новой муниципальной дороги, которая обеспечит доступ к учебному заведению. Этот объект соединит улицы Волжскую и Кутузова, став вторым выездом из микрорайона, что должно решить проблему транспортной доступности для жителей новостроек.