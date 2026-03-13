В Красноярске жителям ЖК «Мичурино» пообещали заасфальтировать дорогу

Дома жилого комплекса сдали несколько лет назад. Сейчас он до сих пор продолжает строиться. Дорога к домам лишь частично отсыпана гравием и выложена бетонными плитами, а на участках со старым асфальтом после зимы образовались глубокие ямы. Из-за этого весной и осенью жителям приходится ходить по грязи.