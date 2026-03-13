Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отправил жителя области в колонию строгого режима за истязание 8-летней дочери

Также мужчину признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

В Багратионовском районе вынесен приговор 40-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в истязании 8-летней дочери и ненадлежащем исполнении обязанностей по ее воспитанию. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения систематически подвергал девочку избиению как руками, так и кожаным ремнем, причиняя физическую боль. В частности, по данным следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый избил дочь ремнем за испорченные школьные тетради. На время следствия фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Девочка была изъята из семьи и помещена в лечебное учреждение, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Приговором Багратионовского районного суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.