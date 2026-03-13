Суд отправил жителя области в колонию строгого режима за истязание 8-летней дочери

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения систематически подвергал девочку избиению как руками, так и кожаным ремнем, причиняя физическую боль. В частности, по данным следствия, в ноябре 2024 года обвиняемый избил дочь ремнем за испорченные школьные тетради. На время следствия фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Девочка была изъята из семьи и помещена в лечебное учреждение, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.