Суд в Омске восстановил на работе незаконно уволенную сотрудницу

В Омске Октябрьский районный суд удовлетворил иск работницы бюджетного учреждения о восстановлении на работе. Решение принято с учетом заключения прокуратуры, установившей нарушения процедуры увольнения.
Суд установил, что истец, работавшая делопроизводителем в образовательном учреждении, в течение сентября-декабря 2025 года пять раз привлекалась к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, после чего была уволена. При проверке выявлено, что работодатель нарушил порядок применения дисциплинарных взысканий и допустил предвзятое отношение к сотруднице.
Прокурор в судебном заседании дал заключение об удовлетворении требований истицы. Суд постановил восстановить женщину в должности, отменить все приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности и взыскать с ответчика 40 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, а также средний заработок за время вынужденного прогула в размере более 77 тысяч рублей. Работодатель исполнил судебное решение.
