Суд в Омске восстановил на работе незаконно уволенную сотрудницу

Прокурор в судебном заседании дал заключение об удовлетворении требований истицы. Суд постановил восстановить женщину в должности, отменить все приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности и взыскать с ответчика 40 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, а также средний заработок за время вынужденного прогула в размере более 77 тысяч рублей. Работодатель исполнил судебное решение.