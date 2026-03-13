63 тысячи волгоградцев проверили репродуктивное здоровье

В Волгоградской области активно заботятся о репродуктивном здоровье: с начала 2026 года более 63 тысяч жителей прошли обследование. Среди них — свыше 34 тысяч женщин и почти 30 тысяч мужчин, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. По результатам первого этапа, почти 19 тысяч пациентов направили на углубленную диагностику.