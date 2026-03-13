63 тысячи волгоградцев проверили репродуктивное здоровье

В Волгоградской области активно заботятся о репродуктивном здоровье: с начала 2026 года более 63 тысяч жителей прошли обследование. Среди них — свыше 34 тысяч женщин и почти 30 тысяч мужчин, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. По результатам первого этапа, почти 19 тысяч пациентов направили на углубленную диагностику.
Как уточнили в облздраве, на первом этапе диспансеризация включает клинико-лабораторные анализы и скрининги. При необходимости врач направляет человека на дополнительные исследования. Такой подход помогает вовремя обнаружить потенциальные проблемы со здоровьем.
В ходе этих обследований у многих трудоспособных волгоградцев впервые обнаруживают нарушения эндокринной системы и системы кровообращения. Врачи напоминают, как важно следить за своим питанием, весом и уровнем холестерина. Эти факторы напрямую влияют на риск развития хронических заболеваний.
Записаться на бесплатную диспансеризацию или профилактический осмотр очень просто. Это можно сделать в поликлинике по месту жительства (через регистратуру или инфомат), на портале «Госуслуги», через региональные медицинские интернет-сервисы или по единому номеру телефона 122.