Два новых водохранилища построят в Туркестанской области в этом году

«Новые водохранилища позволят обеспечить эффективное использование паводковой и талой воды, что особенно важно в условиях изменения климата. Появится возможность освоить дополнительные орошаемые площади, а также обеспечить безопасное регулирование уровня воды в Богенском водохранилище. По гидрологическим подсчетам, средний годовой приток по реке Боген достигает 165 млн м³. Поэтому важно собрать эту воду и направить ее на нужды местных жителей», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.