Более половины вернувшихся бойцов СВО трудоустроены, заявил Котяков

«Во всех субъектах были развернуты кадровые проекты, нацеленные на помощь героям, которые сегодня возвращаются к мирной жизни. Результат — на текущий день заняты, то есть трудоустроены или развивают свой бизнес, более 55% вернувшихся домой», — сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России.