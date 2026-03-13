Мартовские нововведения в законах изменят жизнь волгоградцев

С 1 марта 2026 года жизнь волгоградцев, как и жителей других регионов России, изменилась сразу по нескольким направлениям. Новые законы затрагивают оплату коммуналки, русский язык в бизнесе, алименты, борьбу с сорняками и правила пользования газом. Разбираемся, что важно знать каждому.
Первое изменение — сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг. Квитанции теперь будут приходить пятого числа каждого месяца, а крайний срок оплаты перенесен на 15-е. Тем, кто привык платить в последние дни месяца, стоит перестроить график, чтобы не попасть на пени.
Второе новшество касается бизнеса. В России начал действовать закон о защите русского языка. Коммерческая деятельность должна вестись под русскоязычными брендами. При этом уже зарегистрированные товарные знаки, фирменные наименования, домены и промокоды переводить не нужно — они остаются в прежнем виде.
Третье изменение порадует родителей. С 1 марта поменялся порядок учета алиментов при назначении единого пособия на детей. Раньше выплату привязывали к МРОТ, теперь за основу берут среднерегиональную зарплату за предыдущий год по данным Росстата. Сумма пособия может вырасти.
Четвертое нововведение — штрафы за сорняки. Россияне могут получить штраф до 50 тысяч рублей, компании — до 700 тысяч, если проигнорируют борьбу с инвазивными растениями на своих участках. Речь о борщевике Сосновского и американском клене. Если такие растения заметили на вашей земле, лучше избавиться от них добровольно.
Пятое изменение — правила пользования газовым оборудованием. Самостоятельная установка газовых приборов в квартире теперь приравнена к самовольному подключению. За это граждане могут получить штраф. Подключать газ должны только специалисты с допуском.
