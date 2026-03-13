Мартовские нововведения в законах изменят жизнь волгоградцев

Четвертое нововведение — штрафы за сорняки. Россияне могут получить штраф до 50 тысяч рублей, компании — до 700 тысяч, если проигнорируют борьбу с инвазивными растениями на своих участках. Речь о борщевике Сосновского и американском клене. Если такие растения заметили на вашей земле, лучше избавиться от них добровольно.