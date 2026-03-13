Силовики нагрянули в Волжский: в отдел полиции доставили группу мигрантов

— Основное внимание уделялось проверке соблюдения миграционного законодательства, выявлению лиц, находящихся в розыске, пресечению административных правонарушений, а также профилактике преступлений имущественного характера. В территориальный отдел полиции были доставлены 8 граждан для установления личности, проведения проверочных мероприятий и дактилоскопирования в установленном законом порядке, — говорится в официальном сообщении ГУ МВД России по Волгоградской области.