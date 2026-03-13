В 2026 году воронежскую городскую среду пополнят более 23 тысяч новых растений

В 2026 году городскую среду пополнят более 23 тысяч новых растений. В городском управлении экологии 13 марта рассказали, что основной этап работ распределен между весенним и осенним периодами. Уже на весеннем субботнике 120 крупномерных деревьев украсят знаковые места отдыха: бульвар Орджоникидзе, скверы «Роща Сердца», Космонавтов, Спортивный, Добролюбова и Есенина.
Однако самый массовый этап запланирован на осень: около 900 саженцев займут свои места вдоль 50 ключевых автомагистралей и в зеленых зонах, где ранее была проведена санитарная вырубка сухостоя. Помимо деревьев, ландшафт города преобразят 11 гектаров цветников и более 19 гектаров новых газонов, что позволит создать единый экологический каркас города.
Подбор растений, по данным ведомства, осуществляется с учетом сложившейся архитектуры улиц и экологической устойчивости видов. Для оживленных дорог традиционно выбраны липы, клены и каштаны, а также пирамидальные тополя. В парковых зонах появятся экзотические катальпы, рябины и хвойные породы — ели и сосны. Все саженцы являются крупномерами с закрытой корневой системой (высотой от 1,5 м для хвойных и от 3,5 м для лиственных).