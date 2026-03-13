В 2026 году воронежскую городскую среду пополнят более 23 тысяч новых растений

Подбор растений, по данным ведомства, осуществляется с учетом сложившейся архитектуры улиц и экологической устойчивости видов. Для оживленных дорог традиционно выбраны липы, клены и каштаны, а также пирамидальные тополя. В парковых зонах появятся экзотические катальпы, рябины и хвойные породы — ели и сосны. Все саженцы являются крупномерами с закрытой корневой системой (высотой от 1,5 м для хвойных и от 3,5 м для лиственных).