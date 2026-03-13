Поправки о штрафах за плохой интернет приняты во втором чтении

Одно из новшеств этого документа — ответственность операторов за некачественный мобильный интернет.
Как отметил общаясь с журналистами заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Александр Омельянюк, качество мобильного интернета касается абсолютного большинства граждан.
«И в соответствии с этим был издан указ президента. Установлена ответственность сотовых операторов за некачественное предоставление такого вида услуг. Ответственность юридических лиц, естественно, высока», — сказал депутат.
Как следует из опубликованного на Национальном правовом интернет-портале законопроекта, в статью 23.1 КоАП добавляется еще один пункт.
«Нарушение оператором сотовой подвижной электросвязи требований законодательства к охвату территории Республики Беларусь услугами сотовой подвижной электросвязи и их качеству», — говорится в нем.
Штраф в этом пункте предусмотрен, в зависимости от конкретной ситуации. Он может составить до ста базовых величин (4,5 тыс. рублей), либо до 400 базовых (18 тыс. рублей), либо до 1 тыс. базовых (45 тыс. рублей).
Как пояснил ранее в интервью Sputnik заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Владимир Боровенко, существуют конкретные параметры качества связи. Они изложены в приложении к постановлению Совета министров от 31 декабря 2024 г. № 1073. К примеру, там сказано, что в 2026 году в Минске и облцентрах средняя скорость входящего трафика должна быть минимум 40 Мбит/с.