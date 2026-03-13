Поправки о штрафах за плохой интернет приняты во втором чтении

Как пояснил ранее в интервью Sputnik заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Владимир Боровенко, существуют конкретные параметры качества связи. Они изложены в приложении к постановлению Совета министров от 31 декабря 2024 г. № 1073. К примеру, там сказано, что в 2026 году в Минске и облцентрах средняя скорость входящего трафика должна быть минимум 40 Мбит/с.