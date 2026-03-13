Ричмонд
В Калининграде мужчину осудили на 15 лет за попытку госизмены

Злоумышленник собирался уехать за рубеж и присоединиться к террористам.

Источник: Клопс.ru

Балтийский флотский военный суд вынес приговор 50-летнему жителю Калининграда, обвиняемому в покушении на государственную измену и участии в террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу, 13 марта.

В феврале 2024 года мужчина собирался уехать за границу, чтобы принять участие в боевых действиях против Вооружённых сил РФ. Для этого он подготовил тактическую экипировку и анкету для вступления в террористическую организацию. Злоумышленник направился в лесополосу на территории Багратионовского района, чтобы перейти границу. Его задержали сотрудники УФСБ.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Покушение на участие в деятельности террористической организации») и ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ («Покушение на государственную измену») и приговорил к 15 годам лишения свободы. Первые четыре года о проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы на один год.

Двое жителей Калининградской области перешли на сторону Украины и устроили 20 диверсий.