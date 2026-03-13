В Калининграде мужчину осудили на 15 лет за попытку госизмены

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Покушение на участие в деятельности террористической организации») и ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ («Покушение на государственную измену») и приговорил к 15 годам лишения свободы. Первые четыре года о проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы на один год.