Минтруда Беларуси развенчало пять мифов про ненормированный рабочий день

Министерство труда и социальной защиты Беларуси развенчало пять мифов про ненормированный рабочий день.
Первый миф звучит так. Если у белоруса ненормированный рабочий день, то наниматель может привлекать его к работе сверх графика каждый день без ограничений. В ведомстве пояснили, что Трудовой кодекс допускает ненормированный день только для эпизодического привлечения к работе за пределами установленной нормы, но не для систематических переработок.
Второй миф заключается в следующем: ненормированный рабочий день означает, что за переработки не должны платить — это уже включено в оклад. На самом деле за сам факт ненормированного дня положена компенсация. Она заключается в дополнительном отпуске. Обычно это до семи календарных дней.
Третий миф состоит в том, что достаточно просто указать в трудовом договоре «ненормированный рабочий день» — и все будет законно. В Минтруда обращают внимание, что перечень должностей служащих (профессий рабочих) с ненормированным днем должен быть закреплен в договоре и (или) локальном правовом акте (положении), который принят при участии профсоюзов (при его наличии).
Еще один миф звучит так: сотрудник с ненормированным рабочим днем не может жаловаться на переработки. В ведомстве поясняют, что в том случае, если переработки стали регулярными, то это уже нарушение Трудового кодекса. У работника есть право обратиться в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты или же в суд.
Пятый миф состоит в том, что наниматель может в любой момент перевести белоруса сотрудника на ненормированный режим работы без его согласия. В Минтруда отмечают, что условие о ненормированном рабочем дне относится к существенным условиям труда.
И уточнили, что изменить его можно лишь с согласия сотрудника, предупредив его об этом письменно и не позднее чем за один месяц. Кроме того, необходимо обосновать экономические, организационные или производственные причины, которые возникли у нанимателя, а также внести соответствующие изменения в трудовой договор (контракт).
