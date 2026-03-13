Минтруда Беларуси развенчало пять мифов про ненормированный рабочий день

Первый миф звучит так. Если у белоруса ненормированный рабочий день, то наниматель может привлекать его к работе сверх графика каждый день без ограничений. В ведомстве пояснили, что Трудовой кодекс допускает ненормированный день только для эпизодического привлечения к работе за пределами установленной нормы, но не для систематических переработок.