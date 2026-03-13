Братьев из Красноярска будут судить за торговлю контрафактной туалетной бумагой

В Красноярске перед судом предстанут два брата за изготовление и продажу контрафактной туалетной бумаги. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По данным ведомства, осенью 2023 года братья, руководившие бумажными компаниями, решили заработать на чужом имени — известном бренде «Туалетная бумага из Набережных Челнов», право на который принадлежит одноименному комбинату. Не имея разрешения правообладателя, они организовали выпуск партии рулонов без втулок — 26,5 тыс. единиц, заранее понимая, что этот товар будет контрафактным и легально продавать его нельзя. Затем были изготовлены этикетки с фирменным знаком и наклеены на продукцию — ради быстрой прибыли.
«Кульминацией истории стала “проверочная закупка” на “Енисейском привозе”, куда мужчины привезли крупную партию — почти 15 тыс. рулонов — для продажи. Там их и задержали. Экспертиза позже установила: бумага не только копировала чужой товарный знак, но и не соответствовала оригинальной продукции ни по качеству, ни по требованиям к маркировке и производству. Ущерб правообладателю оценили более чем в полмиллиона рублей», — рассказали в прокуратуре.
Один из братьев вину в целом признает, но утверждает, что долгие годы легально торговал оригинальной бумагой по дилерскому договору и решился на незаконное производство только один раз, когда появился выгодный заказ. Второй, по его словам, был лишь формальным директором и человеком «по технике», который следил за оборудованием, помогал с ремонтом и иногда передавал указания, не вникая в процесс производства и продаж.
Прокурор утвердил братьям обвинение в незаконном использовании чужого товарного знака (ч. 2 ст. 180 УК РФ). На их имущество, в том числе автомобили, был наложен арест, а уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.
Контрафакт изъят, в скором времени будет уничтожен.
