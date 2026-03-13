В Красноярске впервые пройдет Всероссийский фестиваль санок. Для информации в 2026 году мероприятие охватит восемь регионов страны. Первые два уже прошли в Подмосковье и Ярославской области. Красноярский край — третий, затем будут Москва, Кемерово и Кандалакша. А в декабре, с возвращением зимы, фестиваль продолжится на Урале и в Ленинградской области.