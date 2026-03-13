Ричмонд
В Красноярске впервые пройдет Всероссийский фестиваль санок

Красноярцев приглашают посостязаться друг с другом и выиграть приз.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске впервые пройдет Всероссийский фестиваль санок. Для информации в 2026 году мероприятие охватит восемь регионов страны. Первые два уже прошли в Подмосковье и Ярославской области. Красноярский край — третий, затем будут Москва, Кемерово и Кандалакша. А в декабре, с возвращением зимы, фестиваль продолжится на Урале и в Ленинградской области.

Итак, когда: 15 марта, в воскресенье.

Где: экопарк «Каштак» (улица 2-я Боровая, 67).

Как добраться: от остановки «Базаиха» и обратно будет курсировать бесплатный автобус. Но нужно будет предъявить регистрацию. Ее нужно оформить на сайте фестиваля.

Приглашаются все желающие в возрасте от 10 лет и старше. Причем сани и шлемы можно будет взять на месте напрокат. В программе — спуски на горных санях, а также мастер-классы от профессиональных саночников — серебряного призера Олимпийских игр Александра Денисьева и чемпионки Европы Натальи Рязанцевой.