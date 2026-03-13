Воронежцам напомнили, какие выплаты доступны мамам и семьям с детьми

Мамы и семьи с детьми, проживающие в Воронежской области, могут получить сразу несколько видов материальной поддержки от государства. Об основных положенных им выплатах рассказали в региональном отделении Социального фонда России.
Для будущим мам предусмотрено пособие по беременности и родам. В 2026 году при стандартном декретном отпуске его максимальный размер достигает 955 836 рублей. После рождения ребёнка семья может получить единовременную выплату. Её размер составляет 28 450,44 рублей без учёта районных коэффициентов.
Для беременных женщин и семей с детьми с невысоким уровнем дохода предусмотрено единое пособие. Выплата назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости в размере 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума.
Кроме того, воронежцы могут рассчитывать на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Для работающих родителей размер выплаты составляет 40% от среднего заработка. При этом он не должен быть ниже установленного прожиточного минимума в регионе. Неработающим родителям выплачивается фиксированная сумма в 10 669, 64 рубля.
В регионе также продолжает действовать программа материнского капитала в рамках нацпроекта «Семья». За первого ребёнка можно получить 728 921,9 рубль. Если второй ребенок родился после 2020 года, а семья ещё не получала сертификат на первого, сумма увеличивается до 963 243,17 рубля.