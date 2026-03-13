Воронежцам напомнили, какие выплаты доступны мамам и семьям с детьми

Кроме того, воронежцы могут рассчитывать на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Для работающих родителей размер выплаты составляет 40% от среднего заработка. При этом он не должен быть ниже установленного прожиточного минимума в регионе. Неработающим родителям выплачивается фиксированная сумма в 10 669, 64 рубля.