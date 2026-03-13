Ричмонд
За незаконную добычу песка на Каме нарушителя обязали выплатить 12,9 млн рублей

В Удмуртии суд обязал местного жителя возместить 12,9 млн руб. за незаконную добычу песка в акватории реки Камы в районе Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

Источник: Коммерсантъ

В акватории реки экологи зафиксировали земснаряд, который добывал общераспространенные полезные ископаемые без лицензии.

По данным ведомства, добытый песок складировался в пределах водоохранной зоны, что нарушает требования Водного кодекса России. Общий объем добытого песка составил 48 тыс. куб. м., а площадь складируемого песка — 10 тыс. кв. м.

По данным Главного управления МЧС России по Татарстану, земснаряд принадлежал владельцу компании «МБ Нерудснаб Групп», зарегистрированной в Ижевске.

