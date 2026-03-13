В мае жителей Башкирии ждут дополнительные выходные из-за Курбан-байрама

Май 2026 года станет для жителей Башкирии особенно богатым на выходные. К традиционным праздничным дням добавится еще один нерабочий — Курбан-байрам. В этом году священный для мусульман праздник выпадает на среду, 27 мая. Согласно республиканскому закону, эта дата официально объявлена выходным.