В мае жителей Башкирии ждут дополнительные выходные из-за Курбан-байрама

Май 2026 года станет для жителей Башкирии особенно богатым на выходные. К традиционным праздничным дням добавится еще один нерабочий — Курбан-байрам. В этом году священный для мусульман праздник выпадает на среду, 27 мая. Согласно республиканскому закону, эта дата официально объявлена выходным.
Помимо этого, жителей ждут два длинных уикенда. С 1 по 3 мая включительно продлятся выходные в честь Праздника Весны и Труда. А с 9 по 11 мая можно будет отдохнуть в честь Дня Победы: суббота 9 мая переносится на понедельник 11 мая.
Башкирия остается одним из немногих регионов России, где Ураза-байрам и Курбан-байрам имеют статус государственных праздников. Даты определяются по лунному календарю и ежегодно меняются. В этом году Курбан-байрам наступит через 70 дней после Ураза-байрама, который отметят 20 марта.