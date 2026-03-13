Голикова рассказала о росте рождаемости в 18 регионах

«Должна сказать, что, несмотря на имеющиеся сложности, мы с вами знаем о них, неоднократно обсуждали на различных площадках и будем работать дальше, тем не менее, в рамках демографической повестки все-таки удается удерживать показатель рождаемости от существенного снижения. В 18 регионах, в том числе и в тех, которые ранее показывали снижение, отмечен рост», — сказала Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России.