Не памятник, а человек: в Красноярске выпускают балет о Пушкине

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 14 и 15 марта в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского пройдут премьерные показы современного балета «Пушкин», а 13 марта состоится специальный показ для обладателей «Пушкинской карты».
Новая работа Никиты Дмитриевского, уже известного красноярской публике по «Катарсису Данте», обещает стать одной из самых обсуждаемых — если не главной — театральных премьер сезона: масштабной, визуально насыщенной и принципиально далекой от школьной хрестоматии.
Театр вновь делает ставку на современную хореографию и на автора, который мыслит спектакль как цельный художественный организм. Никита Дмитриевский в этой постановке выступил не только как хореограф и автор либретто — он полностью выстроил визуальный мир спектакля, создав сценографию, костюмы и свет. Вместе с композитором Константином Борисовым он предлагает не линейную биографию Александра Пушкина, а сценическую вселенную его видений, грез, внутренних переломов и эмоциональных вспышек.
Директор театра Светлана Гузий напомнила, что первый опыт сотрудничества с Дмитриевским уже стал заметным событием для Красноярска и вышел далеко за пределы региона. По ее словам, «Катарсис Данте» оказался не просто успешной премьерой, а спектаклем, который был горячо принят в Москве и Владивостоке.
Новый балет, подчеркнула она, продолжает линию театра на современный, разнообразный и художественно смелый репертуар, способный заинтересовать в том числе молодую аудиторию.
В театре не скрывают, что «Пушкин» задуман как работа на стыке эстетических систем. В основе пластического языка — синтез от неоклассики до постмодерна, с использованием пуантовой техники, преломленной через современную хореографию. При этом сам спектакль отказывается от прямолинейного пересказа жизни поэта. На сцене появятся император Николай I, Наталья Гончарова, Дантес и другие фигуры эпохи, однако в центре остается не бронзовый гений и не набор биографических фактов, а живой, сложный, внутренне подвижный Пушкин.
Сам Дмитриевский называет поэта человеком-загадкой. Он говорит, что пытался выстроить некую параллельную вселенную, в которой существует Александр Сергеевич. Так родился двухактный спектакль с плотным внутренним сюжетом, стремительной сменой картин, постоянно трансформирующейся сценической машинерией и насыщенной музыкально-световой партитурой.
По мысли постановщика, задача состояла в том, чтобы сделать эту историю доступной разным зрителям — и тем, кто только приходит в театр, и тем, кто давно в нем живет.
Именно эта идея — открыть Пушкина заново — звучит в спектакле как главный художественный вызов. Исполнитель партии поэта Матвей Никишаев признается, что в балете зритель увидит Александра Сергеевича совсем с другой стороны — гораздо шире школьной программы.
Для него это человек необычный, неординарный, смелый, местами дерзкий. Танцовщик говорит и о внутренней ответственности роли: перевоплощение в Пушкина меняет даже пластику и походку, заставляет искать иное ощущение себя на сцене.
Хореографический рисунок спектакля, по его словам, непрост и для артистов. Сочетание современной пластики с классическими элементами требует иной техники, другой ритмики, иной телесной логики. В театре этого не скрывают: новая постановка стала для труппы большой и кропотливой работой. Но именно такие спектакли, уверена Светлана Гузий, и формируют живой современный репертуар, который может по-настоящему удивлять.
Не менее важная составляющая — музыка. Она написана специально для постановки Константином Борисовым и звучит как самостоятельная драматургическая сила. Главный дирижер и музыкальный руководитель театра Эльдар Нагиев пояснил, что партитура выстроена почти кинематографично: в ней есть резкие смены планов, масштабов и эмоциональных регистров. Звучание спектакля складывается из трех уровней — живого оркестра, оркестра в соединении с фонограммой и отдельно записанных звуковых эффектов. Речь идет не о подмене живого звучания, а о точечной работе с теми тембрами и акустическими образами, которые оркестру сложно воспроизвести в чистом виде. В этой музыкальной ткани присутствуют и электронные краски, и специальные ударные эффекты, и народное хоровое звучание, вынесенное в фонограмму ради точности и атмосферы.
Главные партии в премьерных показах распределены между двумя составами. 13 и 15 марта Пушкина и Наталью Гончарову исполнят Юрий Кудрявцев и Анна Кудрявцева. 14 марта на сцену выйдут Матвей Никишаев и Олеся Алдонина.
Для Алдониной роль Натальи Гончаровой стала отдельной драматической задачей: она называет свою героиню ключевой фигурой в трагической судьбе поэта и признается, что эта партия требует большой внутренней собранности, концентрации и постоянного пересмотра материала даже вне репетиций.
Важной приметой спектакля станет его зрительная многослойность. Дмитриевский признается, что мыслит сцену почти по законам кино: где-то ему нужен крупный план эмоции, где-то — эпическая широта, где-то — наложение сразу нескольких потоков действия. Отсюда и работа с пространством, и особая роль массовых сцен, и пластическая драматургия, в которой на сцене сосуществуют разные планы времени, чувства и воображения. Среди таких эпизодов — сцена, посвященная самому моменту творчества, когда поэт будто извлекает образы из собственной внутренней реальности и переносит их на бумагу.
Сделать героем балета Александра Пушкина — решение вполне закономерное. Русская культура возвращается к нему снова и снова, каждый раз находя новый ракурс. Красноярский театр оперы и балета предлагает свой — через современную хореографию, музыку и сценический размах.
НИА следило за созданием балета буквально с первых этапов: мы снимали первые репетиции и прогоны, разговаривали с режиссером еще в тот момент, когда видение спектакля только складывалось в его голове. Поэтому для нас особенно ценно видеть эту работу завершенной — уже не как замысел, а как сценическую реальность. И есть ощущение, что премьера вполне может пройти по всем законам хорошего театрального вечера: от первых аплодисментов до оваций, которыми зрители обычно провожают спектакли, попадающие точно в сердце.12+