Не памятник, а человек: в Красноярске выпускают балет о Пушкине

Не менее важная составляющая — музыка. Она написана специально для постановки Константином Борисовым и звучит как самостоятельная драматургическая сила. Главный дирижер и музыкальный руководитель театра Эльдар Нагиев пояснил, что партитура выстроена почти кинематографично: в ней есть резкие смены планов, масштабов и эмоциональных регистров. Звучание спектакля складывается из трех уровней — живого оркестра, оркестра в соединении с фонограммой и отдельно записанных звуковых эффектов. Речь идет не о подмене живого звучания, а о точечной работе с теми тембрами и акустическими образами, которые оркестру сложно воспроизвести в чистом виде. В этой музыкальной ткани присутствуют и электронные краски, и специальные ударные эффекты, и народное хоровое звучание, вынесенное в фонограмму ради точности и атмосферы.