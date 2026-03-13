Власти Калининграда планируют выяснить, удовлетворены ли жители их работой

Согласно техническому заданию, в ходе опроса его участникам предстоит оценить 23 параметра. В их числе удовлетворённость деятельностью администрации в целом и главы Елены Дятловой в частности. Также спрашивать планируют о работе горсовета и его председателя Олега Аминова, качестве муниципальных услуг, системе образования, доступности услуг учреждений культуры и спорта, автомобильных дорогах, транспортном обслуживании и т.д.