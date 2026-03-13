Ричмонд
Власти Калининграда планируют выяснить, удовлетворены ли жители их работой

На проведение опроса администрация готова потратить до 250 тысяч рублей.

Администрация Калининграда выделила 250 тысяч рублей на услуги по проведению социологического опроса. Цель исследования — оценить удовлетворённость жителей областного центра деятельностью местных властей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, в ходе опроса его участникам предстоит оценить 23 параметра. В их числе удовлетворённость деятельностью администрации в целом и главы Елены Дятловой в частности. Также спрашивать планируют о работе горсовета и его председателя Олега Аминова, качестве муниципальных услуг, системе образования, доступности услуг учреждений культуры и спорта, автомобильных дорогах, транспортном обслуживании и т.д.

Независимый опрос проводится с использованием четырёхбалльной системы, заключающейся в проставлении опрашиваемыми в анкете баллов по установленным критериям, где баллам присваиваются следующие значения:

«I» — «не удовлетворен (а)»;

«2» — «скорее не удовлетворен (а)»;

«3» — «скорее удовлетворен (а)»;

«4» — «удовлетворен (а)».

Поставщика планируют определить 17 марта. Контракт необходимо исполнить до 29 мая. Опрос планируют проводить с даты заключения контракта по 31 марта. Источник финансирования — бюджет Калининграда.