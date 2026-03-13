Ричмонд
В Красноярском крае 14 марта ожидается сильный ветер

14 марта в центральных и южных муниципальных округах местами ожидается сильный ветер.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 14 марта, в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края местами ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, на дорогах гололедица. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Кроме того, ночью на севере центральных округов температура воздуха местами опустится до −30 градусов. В горах на юге региона сильный снег.

От непогоды не прячьтесь под деревьями, у заборов, вблизи строящихся зданий. Лучше всего переждать сильный ветер в подъезде или магазине. Телефон экстренных служб — 112.