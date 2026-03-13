В Калининградском зоопарке родился детеныш орангутана. Мамой стала любимица публики Нона, отцом — Антон. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Малявка, а это мальчик, появился на свет 17 февраля около 16.00, сегодня об этом стало известно.
«Нона — опытная мать уже третьего ребенка, поэтому все делала, как надо. А вот у Антона — первенец, так что возбудился папаша до крайности. Коллеги даже решили отсадить его на время от матери с дитем — на всякий пожарный», — говорится в сообщении.
Сейчас семья живет вместе. Нона кормит малыша, ей даже усилили ежедневный рацион.
Старший брат и одновременно дядя малыша — Оле (они с Антоном родные братья по отцу) взрослеет отдельно от семьи. В природе молодые самцы уходят от матерей в возрасте 7−8 лет. Возможно, его перевезут в другой зоопарк.