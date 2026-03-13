В Калининградском зоопарке родился детеныш орангутана

«Нона — опытная мать уже третьего ребенка, поэтому все делала, как надо. А вот у Антона — первенец, так что возбудился папаша до крайности. Коллеги даже решили отсадить его на время от матери с дитем — на всякий пожарный», — говорится в сообщении.