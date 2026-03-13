Управление капитального строительства Красноярска объявило торги на поиск разработчика проекта реконструкции неиспользуемой части детского кинотеатра «Мечта». Подрядчику необходимо провести инженерные изыскания и обследовать здание. Готовый проект должен учитывать решения по благоустройству прилегающей территории, разработанные несколько лет назад. В департаменте градостроительства и архитектуры Красноярска сообщают, что в «Мечте» планируют открыть детскую киношколу. С просторным фойе, учебной аудиторией и презентационным залом на 40 человек на первом этаже. И с четырьмя учебными аудиториями — на втором. Там же должны быть запланированы серверная и помещение для звукозаписи. Контракт рассчитан до конца года, стартовая цена — 17,3 млн рублей. Итоги конкурса подведут в начале апреля. Это не первая попытка найти подрядчика, в конце 2024 года и начале 2025-го мы объявляли торги, но никто не заявился. После была пересмотрена сумма для выполнения работ, — рассказал Александр Парамыгин, и.о. руководителя МАУ «Управление капитального строительства». Добавим, детский кинотеатр «Мечта» открылся в августе 2012 года в здании бывшего кинотеатра «Металлург» после длительного капремонта.
Красноярская мэрия повторно объявила конкурс на разработку проекта реконструкции детского кинотеатра «Мечта»
