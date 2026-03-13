Красноярская мэрия повторно объявила конкурс на разработку проекта реконструкции детского кинотеатра «Мечта»

Управление капитального строительства Красноярска объявило торги на поиск разработчика проекта реконструкции неиспользуемой части детского кинотеатра «Мечта». Подрядчику необходимо провести инженерные изыскания и обследовать здание. Готовый проект должен учитывать решения по благоустройству прилегающей территории, разработанные несколько лет назад. В департаменте градостроительства и архитектуры Красноярска сообщают, что в «Мечте» планируют открыть детскую киношколу. С просторным фойе, учебной аудиторией и презентационным залом на 40 человек на первом этаже. И с четырьмя учебными аудиториями — на втором. Там же должны быть запланированы серверная и помещение для звукозаписи. Контракт рассчитан до конца года, стартовая цена — 17,3 млн рублей. Итоги конкурса подведут в начале апреля. Это не первая попытка найти подрядчика, в конце 2024 года и начале 2025-го мы объявляли торги, но никто не заявился. После была пересмотрена сумма для выполнения работ, — рассказал Александр Парамыгин, и.о. руководителя МАУ «Управление капитального строительства». Добавим, детский кинотеатр «Мечта» открылся в августе 2012 года в здании бывшего кинотеатра «Металлург» после длительного капремонта.