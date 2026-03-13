Врачи поспорили, как и когда пить кофе, чтобы получить больше энергии

Чашка ароматного кофе с утра пораньше стала традицией для многих волгоградцев. Однако, чтобы получить от этого напитка как можно больше энергии, нужно пить его в определенное время, считает доктор Майкл Бреус.
Медик советует пить кофе не раньше, чем через полтора часа после пробуждения. Свое мнение он обосновывает так: сон приводит к обезвоживанию организма. Кофеин обладает мощным мочегонным действием. Поэтому до его приема следует выпить три-четыре стакана воды.
«Представьте, что вы потеряли литр воды во время сна, добавьте чашку кофе, после которой потянет в туалет — и вот вы уже превращаетесь в высохший изюм», — цитирует врача «Доктор Питер».
Другого мнения придерживается нейробиолог Эллисон Брагер. Он убежден, что кофе нужно выпивать за 20−30 минут до тренировки при условии, что она проходит утром, — столько времени нужно, чтобы кофеин достиг мозга.
Также медики советуют пить кофе днем, если начинает падать уровень энергии. Главное, не делать этого за шесть часов до сна, считает доктор Майкл Гранднер. Тем же, у кого проблемы с засыпанием, лучше отказаться от этого напитка уже за восемь и даже 12 часов.
В свою очередь профессор Лу Ци поделился свежими данными: кофе с утра не вредно, а даже полезно с утра пораньше.