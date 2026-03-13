Зоолог опроверг слухи о нашествии комаров в Крыму этой весной

В социальных сетях появились сообщения о возможном нашествии комаров в российских регионах после снежной зимы. Пользователи предполагали, что низкие температуры и высокие сугробы создают идеальные условия для размножения насекомых.
Зоолог Владимир Гладун в беседе с «АиФ-Крым» развеял эти опасения. По его словам, для массового появления комаров необходима теплая зима и ранняя весна, однако в этом году наблюдается противоположная ситуация.
«Из-за холодной зимы и продолжительной холодной весны у нас комаров в этом году, думаю, будет меньше», — объяснил эксперт.
Ранее ученые обнаружили в Крыму новые виды комаров — Aedes albopictus и Aedes aegypti, которые способны переносить экзотические заболевания, ранее нехарактерные для полуострова. Однако, как отмечает специалист, это не означает автоматического роста их популяции.