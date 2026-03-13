В Волгограде осудят этническую банду, укравшую у бойцов СВО 6 млн рублей

Отметим, в общей сложности мошенники успели украсть порядка 6 млн рублей. В настоящее время участники махинаций взяты под стражу. Им в зависимости от роли вменяется кража в составе ОПГ в особо крупном размере, легализация преступных денежных средств и мошенничество в особо крупном размере.