Песков: Россия гордится крымчанами, голосовавшими за воссоединение

«Мы всех призываем все-таки вспомнить о всем населении Крыма, которое абсолютно в рамках международного законодательства проголосовало за воссоединение с Российской Федерацией. И мы гордимся этими людьми, эти люди — граждане Российской Федерации», — сказал Песков, отметив, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России.