Песков: Россия гордится крымчанами, голосовавшими за воссоединение

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия гордится жителями Крыма, которые в 2014 году проголосовали за воссоединение с РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы всех призываем все-таки вспомнить о всем населении Крыма, которое абсолютно в рамках международного законодательства проголосовало за воссоединение с Российской Федерацией. И мы гордимся этими людьми, эти люди — граждане Российской Федерации», — сказал Песков, отметив, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.