«Яйцо дракона» выставили на продажу за 1 млн рублей в Крыму

Житель Симферополя выставил на продажу «яйцо дракона» за 1 млн рублей, сообщает «Крымское информационное агентство».
Продавец утверждает, что нашел загадочный предмет в Крымских горах. По его словам, находку показывали «местным экспертам», которые якобы подтвердили ее необычное происхождение.
«Яйцо чье-то. Видел, что такое же продают за 50 миллионов. Мне столько не нужно — одного миллиона хватит», — говорится в описании объявления.
Автор считает свою цену вполне разумной на фоне аналогичных предложений.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше