«Яйцо дракона» выставили на продажу за 1 млн рублей в Крыму

Житель Симферополя выставил на продажу «яйцо дракона», найденное в Крымских горах.

Источник: Крымское информационное агентство

Житель Симферополя выставил на продажу «яйцо дракона» за 1 млн рублей, сообщает «Крымское информационное агентство».

Продавец утверждает, что нашел загадочный предмет в Крымских горах. По его словам, находку показывали «местным экспертам», которые якобы подтвердили ее необычное происхождение.

«Яйцо чье-то. Видел, что такое же продают за 50 миллионов. Мне столько не нужно — одного миллиона хватит», — говорится в описании объявления.

Автор считает свою цену вполне разумной на фоне аналогичных предложений.

