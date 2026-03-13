Ричмонд
В Красноярске новый корпус пансионата «Солнечный» построят за миллиард рублей

Контракт на строительство социального учреждения заключен.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске новый корпус пансионата «Солнечный» построят за миллион рублей. Контракт с подрядчиком уже заключен. Подготовительные работы должны начаться буквально уже завтра, чтобы завершиться до 31 марта: нужно вывезти мусор, снять растительный слой грунта. А сдача объекта запланирована на май 2028 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат ЗС Илья Зайцев.

Новый корпус на сто мест для пожилых людей и инвалидов появится в микрорайоне Солнечном, между улицей Светлова и проспектом Молодежным. Четыре этажа, общая площадь 9 тысяч квадратных метров. Предусмотрены жилые комнаты, медицинские и бытовые помещения, столовая, помещения для занятий и реабилитации, зимний сад, благоустроенная территория.

Нужно добавить, что проект реализуется в рамках национального проекта «Семья» при поддержке федерального бюджета.