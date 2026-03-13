В Красноярске новый корпус пансионата «Солнечный» построят за миллиард рублей

В Красноярске новый корпус пансионата «Солнечный» построят за миллион рублей. Контракт с подрядчиком уже заключен. Подготовительные работы должны начаться буквально уже завтра, чтобы завершиться до 31 марта: нужно вывезти мусор, снять растительный слой грунта. А сдача объекта запланирована на май 2028 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат ЗС Илья Зайцев.