Коммунальщики, которые всю зиму сыпали песок в Калининграде, начали его убирать

Власти ставят задачу — быстрее привести город в порядок.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде после таяния снега работники «Чистоты» начали усиленно убирать с улиц города песок, который сыпали всю зиму. Также убирают мусор, моют остановки, обновляют скамейки и урны, где-то красят, что-то ремонтируют. Об этом в телеграм-канале рассказал глава городской администрации Едена Дятлова.

«За эту зиму, во время гололеда, на улицы Калининграда “Чистота” высыпала около 4 000 тонн песка. Теперь его необходимо убрать с дорог и тротуаров». — пояснила сити-менеджерЮ отметив, что ежедневно на уборку тротуаров выходят 389 дворников и 319 рабочих в составе мобильных бригад.

В планах также привести в порядок почти 3000 урн и 2000 скамеек, 700 остановок.