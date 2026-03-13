В Красноярске наградили работников ЖКХ накануне профессионального праздника

В третье воскресенье марта в России отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства. Накануне профессионального праздника в Красноярске по традиции чествуют сотрудников отрасли, которые обеспечивают бесперебойную работу городской инфраструктуры. Сегодня в сфере ЖКХ Красноярска трудятся более 15 тысяч человек, из них 1870 специалистов работают в компании «КрасКом», которая обеспечивает горожан услугами питьевого водоснабжения и водоотведения. В преддверии праздника 64 сотрудника предприятия были отмечены федеральными, краевыми, городскими и корпоративными наградами. Их наградили за многолетний и добросовестный труд. Я рад поздравить всех работников сферы ЖКХ и особенно тружеников «Красноярского жилищно-коммунального комплекса» с профессиональным праздником. Изо дня в день без громких слов вы делаете своё дело, без которого невозможно прожить в большом городе. Желаю вам сохранить накопленные десятилетиями традиции, преумножать профессионализм и качество работ, гордиться своей профессией и всегда помнить, что от нас с вами зависит комфорт городской среды Красноярска. Желаю каждому сотруднику предприятий ЖКХ удачи и как можно чаще слышать слова благодарности горожан за вашу работу, — сказал генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров. Добавим, что в этом году российскому жилищно-коммунальному хозяйству исполняется 377 лет. Отсчёт истории отрасли ведут с 1649 года, когда царь Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии». В документе предписывалось следить за порядком в городах и состоянием дворов, а также назначать дворников, которые отвечали за чистоту и хозяйственные работы. Со временем коммунальная отрасль значительно расширилась. Если в XVII веке существовала фактически одна профессия дворника, то сегодня система ЖКХ объединяет уже более сотни специальностей, от которых зависит работа водоснабжения, теплоснабжения, канализации и других жизненно важных систем города.