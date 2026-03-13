Красноярец Алексей Бугаев идет третьим в гигантском слаломе на Паралимпиаде

Красноярский горнолыжник Алексей Бугаев претендует на медаль Паралимпийских игр в Италии. После первой попытки в соревнованиях по гигантскому слалому спортсмен занимает промежуточное третье место.
Бугаев показал результат 1 минута 5,71 секунды. Вторая, решающая попытка в этой дисциплине состоится позднее в пятницу, 13 марта. Красноярец выступает в категории LW6 — среди атлетов с поражением одной верхней конечности.
28-летний Алексей Бугаев является трехкратным паралимпийским чемпионом. На его счету две золотые награды Игр 2014 года в Сочи и победа на Паралимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Всего за карьеру он завоевал восемь олимпийских медалей различного достоинства. Подробнее об Алексее Бугаеве krsk.aif.ru рассказывал в статье.
Напомним, Паралимпийские игры в Италии завершатся 15 марта. В этом году российские спортсмены впервые за долгое время выступают на соревнованиях под национальным флагом.