Красноярец Алексей Бугаев идет третьим в гигантском слаломе на Паралимпиаде

28-летний Алексей Бугаев является трехкратным паралимпийским чемпионом. На его счету две золотые награды Игр 2014 года в Сочи и победа на Паралимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Всего за карьеру он завоевал восемь олимпийских медалей различного достоинства. Подробнее об Алексее Бугаеве krsk.aif.ru рассказывал в статье.