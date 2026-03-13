Сети канализации построят на Горной Поляне в Волгограде за 40 млн рублей

Согласно размещенным на портале госзакупок документам, до 1 декабря 2026 года подрядчик должен довести до ума объект незавершенного строительства. Это сеть коллектора хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 4390 метров от колодца в поселке Горная Поляна до коллектора у котельной ВолГУ. Плюс к этому построят два новых участка сети канализации на 1657 метров и 36 колодцев. Так что жители поселка смогут приобщиться к городским удобствам.