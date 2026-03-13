Почти 30 тыс. новорожденных проверили на первичный иммунодефицит в Беларуси

Скрининг новорожденных на ПИД в пилотном режиме стартовал в конце 2022 года в Минске, позже к нему присоединились клиники Бреста и Брестской области, Витебска и Витебской области.
В Минздраве уточнили, что проект охватил почти 30 тысяч новорожденных детей. В первые дни жизни им были проведены лабораторные исследования на вероятность первичных иммунодефицитов.
За период реализации пилотного проекта благодаря скринингу у двух малышей был выявлен первичный иммунодефицит.
Как отметили в Минздраве, при постановке диагноза до момента появления симптомов заболевания, шансы на успешное лечение и выздоровление пациента превышают 90%.
«В Беларуси уже есть успешные примеры: несколько детей с ТКИД, которым трансплантация стволовых клеток была проведена вовремя, сегодня живы и здоровы», — говорится в сообщении.
Как рассказали специалисты, неонатальный скрининг ПИД — простой и безболезненный тест, его выполняют всем новорожденным в первые дни жизни. Из капиллярной крови (обычно из пяточки) выделяют ДНК и измеряют уровни двух молекул — TREC и KREC. Эти биомаркеры показывают, сколько в крови Т- и В-лимфоцитов, низкий уровень которых указывает на возможную врожденную поломку иммунной системы.
В Минздраве подчеркнули, что проект доказал техническую осуществимость и клиническую значимость двойного TREC/KREC-скрининга в условиях государственной системы здравоохранения.
Опасный ПИД
Первичный иммунодефицит — это группа генетических заболеваний, которые характеризуются врожденным дефектом иммунной системы. У ПИД нет специфических симптомов, поэтому на поиски верного диагноза могут уйти годы, которые критически важны в лечении ПИД и профилактике тяжелых осложнений.
Иногда основным симптомом ПИД могут быть частые и затяжные простуды, они проходят в тяжелой форме и трудно поддаются лечению.
Всего группа первичных иммунодефицитов насчитывает порядка 550 заболеваний, при которых иммунная система работает с нарушениями. Основная причина ПИД — наследственность.
При некоторых формах ПИД без лечения дети умирают в первый год жизни.
Лечение ПИД подразумевает либо пожизненную заместительную терапию иммуноглобулином (клетками иммунной системы), либо трансплантацию костного мозга.
Раннее выявление ПИД (до 28 дней жизни) позволяет провести трансплантацию стволовых клеток до 3-месячного возраста ребенка, что спасет ему жизнь.