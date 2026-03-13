Почти 30 тыс. новорожденных проверили на первичный иммунодефицит в Беларуси

Как рассказали специалисты, неонатальный скрининг ПИД — простой и безболезненный тест, его выполняют всем новорожденным в первые дни жизни. Из капиллярной крови (обычно из пяточки) выделяют ДНК и измеряют уровни двух молекул — TREC и KREC. Эти биомаркеры показывают, сколько в крови Т- и В-лимфоцитов, низкий уровень которых указывает на возможную врожденную поломку иммунной системы.