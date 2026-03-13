В Красноярске стартовала подготовка к новому этапу благоустройства центральных улиц

«В ходе благоустройства нам очень важно учесть все проблемные моменты, проявившиеся год назад. Именно поэтому подготовку к реализации масштабного проекта по преображению улиц в центре города мы начали уже сейчас. Все деревья, которые возможно будет при этом сохранить, останутся на своих местах. А взамен аварийных обязательно высадят новые», — подчеркнул руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.