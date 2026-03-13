Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске стартовала подготовка к новому этапу благоустройства центральных улиц

В администрации города Красноярска готовятся к продолжению благоустройства улиц исторического центра.

В администрации города Красноярска готовятся к продолжению благоустройства улиц исторического центра.

Сегодня специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства совместно с администрацией Центрального района оценили состояние зеленых насаждений на улицах Диктатуры Пролетариата и Кирова. Цель этой работы — понять, какие деревья и кустарники будут сохранены при проведении благоустройства этим летом, а какие придется заменить.

«При обследовании специалисты зафиксировали значительное разрушение стволов, наличие дупел, стволовой гнили, отслоение коры и усыхание крон. Эти факторы делают такие растения особенно опасными — они могут упасть в любой момент из-за сильного ветра, налипшего снега или даже под тяжестью собственного веса», — рассказала начальник отдела технического надзора за объектами озеленения МКУ «УДИБ» Наталья Рычкова.

В этом году в рамках мероприятий по благоустройству на месте снесенных деревьев высадят аллейные крупномеры. При этом будет учитываться расположение дорожных знаков и светофоров. В качестве второго яруса на улицах появятся декоративные кустарники, что позволит не только восстановить зеленые зоны, но и улучшить их эстетический вид.

«В ходе благоустройства нам очень важно учесть все проблемные моменты, проявившиеся год назад. Именно поэтому подготовку к реализации масштабного проекта по преображению улиц в центре города мы начали уже сейчас. Все деревья, которые возможно будет при этом сохранить, останутся на своих местах. А взамен аварийных обязательно высадят новые», — подчеркнул руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.

Напомним, что благоустройство улиц в центре Красноярска, где расположена большая часть исторических зданий, реализуется к 400-летию города. В этом году, помимо Диктатуры Пролетариата и Кирова, изменения также ждут улицу Сурикова.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.