В Красноярске стартовала подготовка к новому этапу благоустройства центральных улиц

В администрации города Красноярска готовятся к продолжению благоустройства улиц исторического центра.
Сегодня специалисты управления дорог, инфраструктуры и благоустройства совместно с администрацией Центрального района оценили состояние зеленых насаждений на улицах Диктатуры Пролетариата и Кирова. Цель этой работы — понять, какие деревья и кустарники будут сохранены при проведении благоустройства этим летом, а какие придется заменить.
«При обследовании специалисты зафиксировали значительное разрушение стволов, наличие дупел, стволовой гнили, отслоение коры и усыхание крон. Эти факторы делают такие растения особенно опасными — они могут упасть в любой момент из-за сильного ветра, налипшего снега или даже под тяжестью собственного веса», — рассказала начальник отдела технического надзора за объектами озеленения МКУ «УДИБ» Наталья Рычкова.
В этом году в рамках мероприятий по благоустройству на месте снесенных деревьев высадят аллейные крупномеры. При этом будет учитываться расположение дорожных знаков и светофоров. В качестве второго яруса на улицах появятся декоративные кустарники, что позволит не только восстановить зеленые зоны, но и улучшить их эстетический вид.
«В ходе благоустройства нам очень важно учесть все проблемные моменты, проявившиеся год назад. Именно поэтому подготовку к реализации масштабного проекта по преображению улиц в центре города мы начали уже сейчас. Все деревья, которые возможно будет при этом сохранить, останутся на своих местах. А взамен аварийных обязательно высадят новые», — подчеркнул руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.
Напомним, что благоустройство улиц в центре Красноярска, где расположена большая часть исторических зданий, реализуется к 400-летию города. В этом году, помимо Диктатуры Пролетариата и Кирова, изменения также ждут улицу Сурикова.
