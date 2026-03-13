Ричмонд
Доходный дом Каца снесут в Ростове

В Ростове объявили о планах по сносу доходного дома на 29-й линии.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону объявили о планах по изъятию и сносу аварийного Доходного дома И. Я. Каца 1917 года постройки. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

Многоквартирный жилой дом на 29-й линии, 72/23 (литер А) признали аварийным и подлежащим сносу «в связи с неисполнением собственниками помещений требования о демонтаже».

Изъять с выплатой выкупной стоимости планируют жилые помещения и несколько квартир площадью от 26,9 до 69,9 кв. метров. Также муниципалитету должен перейти участок под домом в 993 кв. метра.

Добавим, ранее в донской столие вновь выставили на продажу Доходный дом А. Я. Шевыревой 1910 года постройки.

