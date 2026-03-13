В Воронеже замминистра строительства незаконно передал подрядчику 82 миллиона при возведении больницы

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) рассмотрело материалы дела и признало замминистра виновным. Ему назначено наказание в виде денежного штрафа. По этой статье для должностных лиц штраф от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а для юрлиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.