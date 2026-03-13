Ричмонд
В Воронеже замминистра строительства незаконно передал подрядчику 82 миллиона при возведении больницы

Чиновник нарушил закон при исполнении госконтракта на строительство медучреждения.

Источник: Комсомольская правда

К административной ответственности привлекли заместителя министра строительства региона. Чиновник нарушил закон при исполнении госконтракта на строительство медицинского учреждения в Левобережном районе, необоснованно перечислив подрядчику 82 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 12 марта.

Изначально в контракте такая предоплата не была предусмотрена, а закон о госзакупках запрещает менять существенные условия сделки. По данному факту было возбуждено дело по ч. 3 ст. 7.30.2 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, исполнения, изменения и расторжения контракта).

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) рассмотрело материалы дела и признало замминистра виновным. Ему назначено наказание в виде денежного штрафа. По этой статье для должностных лиц штраф от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а для юрлиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Кстати, на данный момент объект полностью достроен и официально введен в эксплуатацию.