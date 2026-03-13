Калининградцев предупреждают о новой мошеннической схеме — звонят якобы из моргов

Новый способ обмана родственников военнослужащих придумали преступники. Об опасности калининградцев предупреждает областное УМВД.
Жертвами становятся родные погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также те, потерял связь с близкими в зоне боевых действий СВО.
Жертвам звонят, представляются сотрудниками морга и сообщают о гибели родственника. Тут же под предлогом передачи личных вещей погибшего просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из СМС.
Доверяйте только официальным источникам информации и не сообщайте личные данные и коды подтверждения незнакомцам!