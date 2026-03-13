Котяков назвал максимальный размер пособия по беременности и родам

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам в России в нынешнем году превысил 955 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«В 2026 году предельный размер пособий по беременности и родам превысил 955 тысяч рублей», — сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России.
Министр отметил, что пособие по уходу за ребенком может достигать 83 тысяч рублей в месяц, и его можно сохранить, даже вернувшись к труду.
«Такой возможностью в прошлом году воспользовались более 150 тысяч человек», — подчеркнул Котяков.
